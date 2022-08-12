В Иркутской области нет пожаров в лесах 12 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области на утро 12 августа нет ни одного пожара на землях лесного фонда. Сутками ранее был ликвидирован очаг на севере региона в Катангском районе, его площадь составляла 708 гектаров, а за минувшие сутки новых пожаров не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Однако, пожарные не расслабляются, пункты тушения и техника стоят наготове. Мониторинг за состоянием лесов с воздуха не только продолжается, но и усилен.

- В связи с незначительным прогревом территории силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и наземные силы Лесхоза Иркутской области были приведены в режим повышенной готовности, - говорят специалисты. - Увеличена кратность авиапатрулирования.

Так, территории накануне облетали вертолет Ми-8 и четыре легкомоторных самолета. Кстати, напомним, что накануне спасатели МЧС сообщили о продлении особого противопожарного режима на севере Иркутской области до 31 августа. Это означает, что любое посещение лесов под запретом при классе пожароопасности выше третьего.

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