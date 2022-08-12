Лисенка вызволили из ямы спасатели в Саянске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Операцию по спасению лисенка провели сотрудники МЧС в Саянске накануне, вечером 11 августа. В 17:48 очевидцы позвонили на телефон пожарно-спасательной службы города и рассказали, что в одном из заброшенных помещений гаражного кооператива в микрорайоне Центральный в яму провалился детеныш. Вытащить его самостоятельно люди не смогли.

- Группа спасателей Центрального поисково-спасательного отряда незамедлительно выехала к месту вызова, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В течение десяти минут годовалого лисенка подняли на поверхность при помощи самодельной петли из веревки.

Напуганного малыша осмотрели, к счастью, он не пострадал. Затем животное отпустили обратно в лес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раздеваюсь за деньги. Житель Иркутска стал порно-моделью и организовал свой вебкам-бизнес. В Иркутске осудят мужчину, обвиняемого в распространении порнографии. (подробности)