Отремонтировать путепровод в Мегете в течение полугода обязали администрацию Ангарска. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Иркутская транспортная прокуратура обязала администрация Ангарска провести капитальные ремонт путепровода в поселке Мегет по улице Березовая. Проверка показала, что техническое состояние конструкции находится в неудовлетворительном состоянии. Использование его в качестве жд переправы и пешеходного моста может быть опасным. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В этой связи в Ангарский городской суд в порядке ст. 45 ГПК РФ прокурором направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц о понуждении администрации Ангарского городского округа провести капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути, - отмечают в ведомстве.

Судья Ангарского городского суда иск прокурора удовлетворил в полном объеме. Отремонтировать путепровод ответчик обязан в течение полугода. Предполагаемый объем необходимого финансирования составляет более 400 миллионов рублей.

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