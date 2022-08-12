Ожоги лица и рук при пожаре в зимовье получил мужчина в Эхирит-Булагатском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 11 августа произошел пожар в Эхирит-Булагатском районе. В 01:15 (ирк) на телефон 101 поступил звонок из поселка Свердлово. На улице Советской в одном из дворов загорелась деревянное зимовье. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту была направлена добровольная пожарная команда муниципального образования «Захальское», а также огнеборцы областной пожарно-спасательной службы – всего 2 автоцистерны, 7 человек личного состава, - рассказали в ведомстве.

Во дворе спасатели обнаружили мужчину, который получил ожоги лица, предплечий и кистей рук. Его госпитализировали в больницу в Усть-Ордынском.

В течение десяти минут открытый огонь потушили. Пламя распространилось из-за того, что пожар был поздно замечен. По предварительной версии, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

В минувшие сутки, 11 августа, на территории Иркутской области было зарегистрировано 8 пожаров, 2 из которых произошли в жилых домах.

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