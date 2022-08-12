Из-за укусов клещей за неделю в больницы обратились 328 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 12 748 жителей Иркутской области, в том числе 2917 детей. 328 обращений в больницы были зарегистрированы за последнюю неделю. За аналогичный период прошлого года было выявлено 9382 случаев. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 90 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 113, клещевой риккетсиоз у 47, - отметили в ведомстве.

Всего было исследовано 8372 кровососа, из них больше 3 тысяч заражены различными клещевыми инфекциями.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют сибиряка использовать средства, отпугивающие клещей, будь то лес или парковая зона. Также не стоит забывать о защитной одежде и само- и взаимоосмотрах.

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