Мужчина погиб на пожаре в собственной квартире в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 12 августа в Иркутске загорелся двухэтажный бревенчатый дом. Звонок спасателям поступил в 05:45. В переулок 2-й Сарайный были направлены 4 автоцистерны и штабной автомобиль. На тушении пожара работали 18 человек. Самостоятельно из дома эвакуировались 4 человека, в том числе ребенок. Жильцы рассказали, что в доме могли остаться люди. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожарными был спасен один человек. Еще одного жильца, мужчину 1974 года рождения, без признаков жизни газодымозащитники обнаружили в квартире, где произошел пожар, - поделились в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 53 метра. Огнем повреждены домашние вещи и мебель. За 20 минут открытый огонь удалось потушить. По предварительной информации, причиной случившегося стала неосторожность погибшего иркутянина. Он самостоятельно прокинул несколько удлинителей, подключив их к друг другу, чтобы запитать электроприборы.

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