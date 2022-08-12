Уборочная кампания началась в Иркутском и Усольском районах. Фото: правительство Иркутской области.

В Приангарье началась уборочная страда. В Иркутском и Усольском районах убирают ячмень и рожь, ранний картофель и овощи, в Черемховском районе - тоже овощи и картошку. Убирать масличные культуры начнут в сентябре.

Всего в этом году посеяно 403,3 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Что важно, увеличили площади под ячмень, рапс, лен, рыжик и сою. Кроме того, в регионе продолжают заготавливать корма для сельскохозяйственных животных - сенаж, силос.

- По данным на 10 августа, убрано порядка 1 тысячи гектаров ячменя, валовый сбор зерна составил более 2 тысяч тонн, - рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Урожайность ячменя в хозяйствах составила 31,8 центнеров с гектара. Ранние овощи убраны на площади 0,3 гектара, собрано 2,5 тонны. Картофель убран на площади 5 гектаров, валовый сбор - 91 тонна. В ближайшее время свежие овощи и картофель, произведенные аграриями региона, появятся на прилавках торговых сетей и ярмарках.

Продукция местных сельхозтоваропроизводителей, включая овощи, продается не только на ярмарках, но и через фирменные торговые сети. Всего в Иркутской области сейчас открыто больше 650 таких торговых точек.