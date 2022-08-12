Музей истории Иркутска подписал соглашение с Донецким краеведческим музеем. Фото: администрация Иркутска

Музей истории Иркутска имени А.М. Сибирякова подписал соглашение о сотрудничестве с Донецким республиканским краеведческим музеем. Это первые в регионе официально закрепленные партнерские отношения с культурным учреждением ДНР. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– С 2016 года наш музей вносит значительный вклад в интеграцию Донбасса в культурное пространство Российской Федерации, создание прочных и устойчивых взаимоотношений между культурными учреждениями Донецкой Народной Республики и музеями Российской Федерации, – отметила научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Донецкого краеведческого музея Анна Петух. - Мы подписали более 30 соглашений о сотрудничестве в области культуры и музейного дела. Учреждения планируют совместно разрабатывать образовательные программы, реализовывать проекты, внедрять новые технологии.

Уже осенью в музее истории Иркутска планируют открыть мультимедийную выставку «Щетинин. Судьба, связавшая нас», посвященную первому секретарю Иркутского обкома КПСС Семену Щетинину. Экспозицию привезут из Донецкого республиканского краеведческого музея.

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