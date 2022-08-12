Иркутская «Байкал-Энергия» сыграет первый матч группового этапа Кубка России 15 августа

«Байкал-Энергия» в обновленном составе начала подготовку к сезону. Фото: пресс-служба ХК "Байкал-Энергия".

«Байкал-Энергия» готовится к старту нового сезона. Спортсменам предстоит встреча с красноярским «Енисеем». Для иркутян это будет первый матч группового этапа Кубка России.

Накануне, 11 августа, хоккейная команда провела товарищеский матч с «СКА-Нефтяником» из Хабаровска. Игра завершилась ничьей - 4:4.

Напомним, этой весной нашу команду пополнили сразу несколько новичков. Среди них есть и титулованные. За бело-синих теперь будут выступать десятикратный чемпион мира Юрий Викулин и четырехкратный чемпион мира Артем Бондаренко. Также состав «Байкал-Энергии» пополнили и другие новички. Среди них: Александр Антипов, Тимофей Безносов, Олег Тарнаруцкий, Богдан Павенский, Матвей Азаренко, Денис Петров, и Вячеслав Швецов.

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