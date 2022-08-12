Экскаватор отрубил женщине руку в Ангарске, СК и прокуратура начали проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ангарске следователи СК начали доследственную проверку факту нарушений правил безопасности при ведении земляных работ. Напомним, 10 августа в 17 микрорайоне Ангарска экскаватор совершал подкоп опоры линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не заметил спящую в траве женщину, из-за чего металлическим ковшом ей отрубило кисть. 43-летнюю госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, где провели операцию . Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По данному факту следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), - рассказали в ведомствах.

Следователи СК, а также сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация по правилам безопасности при ведении работ, проведена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью потерпевшей.

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