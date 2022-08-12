Незаконную майнинговую ферму отключили от электроснабжения под Иркутском Фото: Владимир ВОРСОБИН

Незаконную майнинговую ферму обнаружили в Грановщине Иркутского района. О том, что в поселке отключается автомат на трансформаторной подстанции сообщил один из местных жителей. Мужчина отметил, что нагрузка при этом несущественная. Об этом рассказали в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Специалисты сообщили, что уже выезжали к трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение более 20 потребителей. Они зафиксировали перегорание вводного автомата и произвели его замену. При включении нового автомата в течение короткого периода времени нагрузка возрастала почти до 200 А и вновь происходило отключение, - объяснили в компании.

Это стало одним из признаков майнинга криптовалюты. Также специалисты заметили, что неизвестные самовольно установили в электроустановке три ввода. На участке, куда вели подключения, отчетливо был слышен шум оборудования. Вероятно, незаконная ферма и стала причиной превышения нагрузки и отключения других потребителей.

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