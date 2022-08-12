Отключение света в Иркутска 13 августа продлится до 8 часов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключения света в Иркутске 13 августа продлятся до 8 часов. Перетерпеть неудобства придется жителям Свердловского Правобережного и Ленинского районов, а также села Максимовщина. По некоторым адресам электроснабжения не будет не больше получаса. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключения света в Иркутске 13 августа могут продлится дольше указанного в таблице срока. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света в Иркутске 13 августа: адреса, сроки

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