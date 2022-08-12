36 закладок с наркотиками обнаружили полицейские в Киренске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Иркутской области задержали драгдилеров, разложивших больше 3 десятков закладок с запрещенными веществами. Оперативники выяснили, что двое иркутян могут быть причастны к сбыту наркотиков в Киренске с помощью тайников. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ночное время полицейские задержали транспортное средство, на котором перемещались предполагаемые торговцы зельем, - рассказали в ведомстве. - В машине находились двое мужчин в возрасте 30 и 35 лет, один из которых ранее судим за аналогичные преступления.

Также во время осмотра в авто нашли приспособления для употребления наркотиков и несколько пакетов с веществом белого цвета.

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