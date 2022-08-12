Нижний бьеф плотины Ангары в Иркутске признан опасным для купания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Роспотребнадзоре назвали еще несколько водоемов Иркутской области, где купаться запрещено. Вода в этих местах не соответствует нормам по микробиологическим показателям. В перечень опасных пляжей попали нижний бьеф плотины и залив острова Юность (река Ангаре), водоем в районе ул.Путейская, 2 в Смоленщине, а также Иркутское водохранилище в поселке Ново-Грудинино.

- Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области в 2022 году ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования выдано не было.

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