400 российских исполнителей примут участие в музыкальном фестивале «Звезды на Байкале». Фото: правительство Иркутской области

400 российских исполнителей примут участие в XVII Международном музыкальном фестивале «Звезды на Байкале». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Фестиваль пройдет с 5 по 15 сентября. Всего за эти дни состоится 14 концертов, они пройдут в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского и в Концертном зале Иркутской областной филармонии, - рассказали в правительстве региона.

Художественным руководителем фестиваля «Звезды на Байкале» неизменно остается народный артист России Денис Мацуев.

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