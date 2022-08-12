Рассказываем, как получить денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области составляет 92 тысячи рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сумма выплаты равна 115 тысячам рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области: кому положено

- Средства назначаются молодым специалистам до 35 лет, впервые приступившим к работе в образовательных организациях региона, расположенных в сельской местности, в рабочих поселках, а также в городах Бодайбо, Киренске, Усть-Куте, - отмечают в правительстве региона.

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области: как получить

Для назначения пособия для молодых педагогов Иркутской области необходимо подать документы с 15 сентября до 15 октября 2022 года в министерство образования региона по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 13.

Подробнее об условиях получения господдержки можно ознакомиться на сайте ведомства.