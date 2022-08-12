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Общество12 августа 2022 10:20

Рассказываем, как получить денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области составляет 92 тысячи рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Рассказываем, как получить денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области

Рассказываем, как получить денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области составляет 92 тысячи рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сумма выплаты равна 115 тысячам рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области: кому положено

- Средства назначаются молодым специалистам до 35 лет, впервые приступившим к работе в образовательных организациях региона, расположенных в сельской местности, в рабочих поселках, а также в городах Бодайбо, Киренске, Усть-Куте, - отмечают в правительстве региона.

Денежное пособие для молодых педагогов Иркутской области: как получить

Для назначения пособия для молодых педагогов Иркутской области необходимо подать документы с 15 сентября до 15 октября 2022 года в министерство образования региона по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 13.

Подробнее об условиях получения господдержки можно ознакомиться на сайте ведомства.