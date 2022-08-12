Новый блок школы № 63 в Иркутске построят в 2025 году.

Новый учебный блок школы № 63 планируют построить в 2025 году. Его возведут рядом с основным зданием, де сейчас учатся 1300 детей. Принято решение максимально ускорить работы подготовительного этапа: разработку технического задания и сметного расчета. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В пристрое на 200 учащихся планируют разместить 15 кабинетов, - отмечают в администрации. - В первой половине дня в них будет организован учебный процесс, во вторую смену – занятия объединений дополнительного образования.

Такой путь - возведение дополнительных блоков, уже стал решением для школы № 14. Таким же образом расширяются и здания школ 53, 57 и 75.

Что касается школы № 63, то проектные работы для строительства нового блока будут закончены в 2023 году. А само строительство намечено на 2024 - 2025 годы. К слову, само здание, построенное еще в 1955 году, уже проходило реконструкцию, потом достраивали еще одно помещение и модуль спортзала. Сейчас в нем идет текущий ремонт.