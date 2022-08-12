Глава Иркутской области и мэр областного центра проехались по центру города на трамвае.

Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Правительство Иркутской области поможет областному центру в развитии электрического транспорта. Эти вопросы обсудили главы региона и города, проехавшись вместе с пассажирами по маршруту трамвая №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Комитетом по экономике и стратегическому планированию администрации города разработан комплексный план развития электрического транспорта, который предполагает обновление подвижного состава МУП «Иркутскгортранс», ремонт, замену и реконструкцию элементов транспортной инфраструктуры, - отмечают в мэрии. - Для его реализации необходимо привлечение финансирования из бюджетов различных уровней, а также внебюджетных источников.

Руководители области и города назвали приоритетной работу по обновлению электротранспорта. В планах, в частности, облегчить жизнь жителям старого центра города, положив малошумные пути на улицах Ленина и Степана Разина. Кроме того, для горожан будут закупаться новые трамваи. 10 из них должно появиться в 2024 году.

Электротранспорт в регионе испытывает кризис, но очень важен для населения - он доступен и удобен. Поэтому глава региона Игорь Кобзев заявил о том, что возможности по обновлению трамвайного парка в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском будут обсуждаться на федеральном уровне. Кроме того, нужно продумывать ремонт путей и контактной группы.

Сегодня только на линии Иркутска каждый день выходит 42 трамвая, а за год горожане совершают более 23,5 миллиона поездок.