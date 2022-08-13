Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода в Иркутске 13 августа

Жара вернется в Иркутск 13 августа днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небесная канцелярия готовит подарок всем иркутянам – еще один жаркий летний денек порадует сегодня горожан. Еще радостнее, что на календаре суббота – выходной день. Погода в Иркутске 13 августа обещает быть жаркой. Днем воздух в городе прогреется до +26 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе переменная облачность, дождя не ждем, - говорят метеорологи. – Ветер дует переменный, его скорость колеблется от 1 до 6 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут до +24…+26.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба. А вот погода в Иркутской области 13 августа не такая радужная. Местами в районах выпадут дожди, прогремят грозы, порывы ветра будут достигать 13 м/с. Днем в Приангарье +22…+27, но если небо закроют облака, похолодает до +12…+17.

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