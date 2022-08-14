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Общество14 августа 2022 2:43

Рассказываем, какие маршруты на Байкале временно закрыты для туристов и почему

Закрыты для туристов маршруты в районе Малого моря на Байкале
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Закрыты для туристов маршруты в районе Малого моря на Байкале.

Закрыты для туристов маршруты в районе Малого моря на Байкале.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 14 августа 2022 года приостановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка в Береговом и Еланцинском лесничествах. Закрыто для туристов достаточно много популярных маршрутов в районе Малого моря. Об этом сообщают в пресс-службе Прибайкальского нацпарка.

- Это касается маршрутов: от деревни Бугульдейка через Большую Марту до Петрова; из Тыргана в урочище Саган-Заба, из Черноруд через Сарму в Курму, - такие данные приводятся.

Кроме того, в списке запрещенных - походы по Тажеранам и прогулки на катере по Малому морю к островам. Все разрешения, которые уже были выданы, аннулируются. Туристов просят продумать другие направления либо приехать на отдых в иное время, попозже. Кроме того, через официальный сайт нацпарка можно и вернуть деньги. Закрыть для путешественников популярные маршруты пришлось из-за высокой опасности пожаров в лесах.