Рассказываем, какие маршруты на Байкале временно закрыты для туристов и почему

Закрыты для туристов маршруты в районе Малого моря на Байкале. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 14 августа 2022 года приостановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка в Береговом и Еланцинском лесничествах. Закрыто для туристов достаточно много популярных маршрутов в районе Малого моря. Об этом сообщают в пресс-службе Прибайкальского нацпарка.

- Это касается маршрутов: от деревни Бугульдейка через Большую Марту до Петрова; из Тыргана в урочище Саган-Заба, из Черноруд через Сарму в Курму, - такие данные приводятся.

Кроме того, в списке запрещенных - походы по Тажеранам и прогулки на катере по Малому морю к островам. Все разрешения, которые уже были выданы, аннулируются. Туристов просят продумать другие направления либо приехать на отдых в иное время, попозже. Кроме того, через официальный сайт нацпарка можно и вернуть деньги. Закрыть для путешественников популярные маршруты пришлось из-за высокой опасности пожаров в лесах.