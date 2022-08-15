Синоптики рассказали, в какой половине дня ждать грозу в Иркутске 15 августа

Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Иркутске 15 августа Фото: "КП" Архив

Погода в Иркутске 15 августа станет началом недели с неблагоприятным прогнозом от метеорологов. Уже сегодня вечером в городе прольется кратковременный дождь, прогремит гроза, ветер усилится до 13 м/с. Об этом предупреждают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 15 августа ожидается с переменной облачностью, в областном центре дует юго-восточный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с и порывами 13 м/с, - говорят в региональном Гидрометцентре. – Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 717 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 15 августа также подарит сибирякам дожди: местами кратковременные, а в южных, центральных районах и в горах Восточного Саяна – сильные.

Порывы ветра в Приангарье могут уислиться в понедельник до 15-20 м/с. Днем столбики уличных термометров по районам покажут +21…+26, если небо затянут облака, станет прохладно – до +13…+18 градусов.

Также специалисты предупреждают, что 15 августа в лесах на юге регионе будет высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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