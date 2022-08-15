Школьникам с инвалидностью помогут выбрать профессию в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Иркутской области проведут мастер-классы, которые призваны помочь им определиться с будущей профессией. В этом году базой для проб станет также и Иркутский техникум авиастроения и материалообработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Ребята с инвалидностью смогут попробовать себя в роли электрика, сварщика, специалиста по цифровым технологиям, - говорят специалисты. - Для ребят с ОВЗ будут проведены мастер-классы по профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесаря.

Проведение занятий стало возможным благодаря сотрудничеству Института развития профессионального образования и Фонда Гуманитарных Проектов. Реализовываться задуманное будет в рамках проекта «Билет в будущее».

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