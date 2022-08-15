Коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 5,1% в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области вновь упал коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Показатель в регионе достиг 5,1%, когда в России он достигает 7,4%. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Полностью иммунизацию прошли 1 337 771 жителей Приангарья. Еще 1 457 866 человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Напомним, по данным на 14 августа, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 302 260. За сутки число выявленных случаев инфицирования достигло 598.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 598 жителей Иркутской области заразились коронавирусом. В больницах 461 житель региона. (подробности)

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: страшное ДТП, афера мошенников и обещание погодного коллапса. (подробности)