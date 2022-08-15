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Общество15 августа 2022 3:05

93 пьяных водителя задержали на дорогах Иркутской области во время рейдов

12 из них сели нетрезвыми за руль повторно
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
93 пьяных водителя задержали на дорогах Иркутской области во время рейдов

93 пьяных водителя задержали на дорогах Иркутской области во время рейдов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подвели итоги сплошных рейдов. С 12 по 13 августа инспекторы ГИБДД задержали 93 нетрезвых водителя. 12 из них сели пьяным за руль не впервые, из-за чего им грозит повторно уголовная ответственность. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Госавтоинспекторы напоминают, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за вождение в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок до двух лет, - отметили в ведомстве. - В случае повтора нарушителю грозит уголовная ответственность.

Полицейские призывают автолюбителей не злоупотреблять алкоголем. Пьяная езда может привести к непоправимым последствиям.

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