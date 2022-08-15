93 пьяных водителя задержали на дорогах Иркутской области во время рейдов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подвели итоги сплошных рейдов. С 12 по 13 августа инспекторы ГИБДД задержали 93 нетрезвых водителя. 12 из них сели пьяным за руль не впервые, из-за чего им грозит повторно уголовная ответственность. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Госавтоинспекторы напоминают, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за вождение в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок до двух лет, - отметили в ведомстве. - В случае повтора нарушителю грозит уголовная ответственность.

Полицейские призывают автолюбителей не злоупотреблять алкоголем. Пьяная езда может привести к непоправимым последствиям.

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