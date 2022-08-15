Бывших медиков осудили за кражу 2,5 млн рублей у пациентов психдиспансера в Братске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Братске на скамье подсудимых оказались четыре экс-работницы психдиспансера. Сговорившись, женщины похищали у пациентов крупные суммы денег. Преступления пресекли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское» в 2020 году. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, подозреваемые, используя свое служебное положение, в 2017 году оформили доверенность на распоряжение финансами одного из пенсионеров, пребывающих в клинике, после чего одна из фигуранток сняла со счета недееспособного мужчины сумму, превышающую полтора миллиона рублей, которую поделили между собой, - рассказали в ведомствах.

Деньги со счета пожилого пациента работницы снимали каждый месяц, похитив 2,2 миллиона рублей. Еще одного мужчину обманула лечащий врач, рассказав о том, что в отделении, где он лежал, планируют проводить ремонт. Сибиряк поверил медику и отдал персоналу 300 тысяч рублей сбережений.

Бывшие сотрудницы психдиспансера признаны виновными. Двух экс-медработников приговорили к 3,5 и 4 годам в исправительной колонии общего режима. Остальные получили от 2 лет 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно.

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