50 переводов совершил житель Чунского района, чтобы отдать мошенникам миллион рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна жертва телефонных мошенников распрощалась с крупной суммой денег в Иркутской области. На этот раз аферисты нажились на доверчивом мужчине из Чунского района. Как выяснили полицейские, 43-летнему сибиряку позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. По легенде, на имя потерпевшего был одобрен кредит, но деньги пытались похитить злоумышленники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Звонивший предупредил, что для того, чтобы обезопасить финансы, требуется самому оформить заявку, снять деньги и положить их на «защищенный» счет. В этот же день житель районного цента, действуя по указаниям собеседника, оформил кредит и произведя более 50 операций и перевел тем самым на номера телефонов, указанные мошенником, 1 миллион рублей, - рассказали в ведомстве.

Только перечислив все средства житель Чуны обратился с заявлением в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

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