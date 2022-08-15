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Происшествия15 августа 2022 4:31

50 переводов совершил житель Чунского района, чтобы отдать мошенникам миллион рублей

Мужчину обманули по классической схеме
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
50 переводов совершил житель Чунского района, чтобы отдать мошенникам миллион рублей

50 переводов совершил житель Чунского района, чтобы отдать мошенникам миллион рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна жертва телефонных мошенников распрощалась с крупной суммой денег в Иркутской области. На этот раз аферисты нажились на доверчивом мужчине из Чунского района. Как выяснили полицейские, 43-летнему сибиряку позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. По легенде, на имя потерпевшего был одобрен кредит, но деньги пытались похитить злоумышленники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Звонивший предупредил, что для того, чтобы обезопасить финансы, требуется самому оформить заявку, снять деньги и положить их на «защищенный» счет. В этот же день житель районного цента, действуя по указаниям собеседника, оформил кредит и произведя более 50 операций и перевел тем самым на номера телефонов, указанные мошенником, 1 миллион рублей, - рассказали в ведомстве.

Только перечислив все средства житель Чуны обратился с заявлением в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

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