Объем сбережений жителей Иркутской области в ВТБ вырос на 13%

«Интерес жителей региона к рублевым депозитам определили высокие ставки, которые весной превышали 20%. Мы не только сохранили портфель средств наших клиентов, но и приобрели новых вкладчиков, которые доверили нам свои сбережения. В результате, объем депозитов на счетах в банке увеличился. Вклады и накопительные счета остаются самыми востребованными инструментами и сейчас, когда Банк России провел несколько раундов снижения ключевой ставки, и, вслед за этим, произошла корректировка банковских ставок по депозитам. Мы наблюдаем, что стратегия планирования сбережений у населения Иркутской области сегодня по-прежнему предполагает размещение средств на три-шесть месяцев», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

По оценке ВТБ, до конца года Банк России может пересмотреть ключевую ставку в сторону снижения. Это приведет к сокращению ставок на рынке вкладов, однако в 2022 году рублевый депозит останется наиболее привлекательным инструментом размещения средств.

Сегодня 80% клиентов ВТБ открывает сберегательные продукты в дистанционных каналах. Банк планирует их дальнейшее развитие и намерен предлагать клиентам до 100% продуктов и услуг «в цифре».