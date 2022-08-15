5 человек погибли в 44 ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

5 человек погибли в ДТП на дорогах Приангарья за прошедшую неделю, с 8 по 14 августа. Всего за 7 дней произошло 44 дорожно-транспортных аварии. Также зарегистрированы 62 пострадавших, 17 из которых дети и подростки. Данные статистики приводят в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения, зарегистрировано 4 аварии, - отметили в ведомстве.

Рейтинг причин ДТП возглавляет нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 13 случаев; Из-за несоблюдение очередности проезда зафиксировано 8 аварий. Несоответствие скорости конкретным условиям движения вызвало 7 дорожно-транспортных происшествий.

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