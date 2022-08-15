Российские паспорта вручили полицейские беженцам из ДНР и ЛНР в Иркутске

Российские паспорта вручили полицейские беженцам из ДНР и ЛНР Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В музее истории Иркутска семи беженцам разного возраста, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик, вручили паспорта граждан РФ. После прозвучавшего гимна участники торжественного мероприятия поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать ее культуру, историю и традиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Стоит отметить, что в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области обратилось свыше 70 граждан ДНР, ЛНР и Украины за получением гражданства нашей страны, - рассказали в ведомстве. - Данная процедура в соответствии с Указом Президента России проходит в упрощенном порядке и в кратчайшие сроки.

Вручал паспорта временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Герман Братчиков. Полковник внутренней службы поздравил новоиспеченных российских граждан с таким важным в их жизни днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывших медиков осудили за кражу 2,5 млн рублей у пациентов психдиспансера в Братске. Им назначили от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. (подробности)

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: страшное ДТП, афера мошенников и обещание погодного коллапса. (подробности)

20 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе за неделю, погиб 29-летний мужчина. Статистика аварийности с 8 по 14 августа. (подробности)