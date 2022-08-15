Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска в августе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска в августе продлится 38 часов. Об этом сообщают на сайте МУП «Водоканал».
- Холодное водоснабжение будет отключено в части Свердловского района с 22:00 25 августа по 12:00 27 августа, - уточняют на сайте предприятия.
Ограничение коснется жилых домов в границах микрорайонов Энергетиков, Радужный, жилой застройки 3-го поселка ГЭС в границах от микрорайона Юбилейный до микрорайона Академгородок, далее, включая улицы Лермонтова, Академическая от МНТК до микрорайона поселок Южный.
Полный список адресов можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В период отключения холодной воды в Свердловском районе Иркутска в августе «Водоканал» советует горожанам обеспечить себя запасом воды. Подвоз автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам, больницам и детским домам.
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