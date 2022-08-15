Двух школьниц эвакуировали с небольшого острова в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне, 14 августа, три подруги едва не утонули в Ангарске. Три девочки переходили Китой вброд, когда одну из них унесло течением вниз по реке. Школьницам 12 и 14 лет удалось добраться до ближайшего острова и позвонить спасателям. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из-за сильного испуга и паники объяснить свое местоположение звонившие не могли. В свою очередь диспетчер успокоил девочек и объяснил, как при помощи имеющегося приложения в телефоне отправить геолокацию спасателям, - рассказали в ведомстве. - Получив данные, группа спасателей выехала к месту вызова.

Когда школьниц начали эвакуировать с небольшого островка, который находился в 30 метрах от берега, их пропавшая подруга вышла на связь. Она не пострадала. Девочек передали полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: страшное ДТП, афера мошенников и обещание погодного коллапса. (подробности)

Угнанный грузовик столкнулся с иномаркой в Иркутске, один человек погиб. Еще трое пострадавших находятся в больнице. (подробности)