Метеорологи: ухудшение погоды ожидается в Иркутской области 16 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные дожди, ливни, грозы, порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с обрушатся на Приангарье 16 августа. Об этом заявляют синоптики Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В МЧС жителей региона просят воздержаться от поездок, выходов на воду на любых плавсредствах и рыбалки.

- В Иркутске ожидаются переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, ночью порывы до 15 м/с, температура ночью +13...+15, днем +20...+22 градусов, - отмечают специалисты.

По области также будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем пройдут кратковременные дожди, в южных, северных и верхнеленских районах кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +9...+14, при прояснении +1...+6 градусов, днем +17...+22 градусов. При облачной погоде будет прохладнее +11...+16 градусов.

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