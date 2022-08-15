Благоустройство сквера перед бассейном «Изумруд» в Иркутске завершат до 1 сентября. Фото: администрация Иркутска

Благоустройство сквера в Свердловском районе Иркутска планируют завершить до 1 сентября. Общественную территорию перед бассейном «Изумруд» вымостили брусчаткой, дорожки – заасфальтировали, установили 39 скамеек. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Особое внимание уделили озеленению: обустроили газоны, привели в порядок существующие насаждения, а также высадили новые деревья – более 160 штук, - отмечают в администрации города. - Среди них – барбарис и кустовая сирень. Осталось высадить 15 елей. Общая готовность работ на данный момент составляет 85%.

Чтобы увеличить зону озеленения и создать аллею администрация ведет переговоры с ИРГУПСом. Представители вуза уже выразили готовность подключиться к решению данного вопроса.

Также в работе подрядчика были отмечены недочеты по установке лавочек, по качеству асфальта и по доступности пешеходного тротуара для маломобильных граждан и мамочек с колясками.

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