Сотрудница Segezha Group – одна из Красавиц леса 2022. Фотография предоставлена компанией.

11 августа в рамках Чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоялся суперфинал Всероссийского конкурса красоты «Королева леса». Титула вторая Красавица леса (III место) и денежного приза 300 000 рублей удостоена Мария Пономарева - специалист сервисной линии «Управление персоналом» Общего центра обслуживания Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Кирове.

В суперфинал вышли 23 участницы из 16 регионов страны. В рамках финального шоу, которое длилось три часа, девушкам предстояло пять выходов, а также презентационный блок – в нем конкурсантки представили свои экологические проекты.

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Было очень волнительно выступать перед судьями, но я рада новому опыту и знакомствам. С гордостью презентовала жюри и зрителям экологические проекты нашей компании. Благодарю весь коллектив Segezha Group за колоссальную поддержку, ощущавшуюся несмотря на расстояние», - говорит Мария Пономарева.

Мария Пономарева - специалист сервисной линии «Управление персоналом» Общего центра обслуживания Segezha Group. Фотография предоставлена компанией.

VII Чемпионат России «Лесоруб XXI века» проходит 10-13 августа в Устьянском районе Архангельской области при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Segezha Group традиционно выступает официальным партнером соревнований.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры.

Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com