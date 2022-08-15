Александр Ведерников: В Иркутской области решен вопрос со строительством и ремонтом трех студенческих общежитий. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области

В Приангарье продолжаются работы по капитальному ремонту и строительству студенческих общежитий. Вскоре условия проживания улучшат для учащихся двух колледжей в Иркутске и Тайшетском районе. Также в следующем году стартует возведение нового объекта в Усть-Ордынском. Как отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, добиться более ранних сроков удалось благодаря поправкам в региональный бюджет, которые депутаты утвердили на июньской сессии.

- Обеспечивая комфортные условия проживания для студентов, мы повышаем привлекательность учебных заведений, которые воспитывают фельдшеров для ФАПов, педагогов и специалистов для предприятий агропромышленного комплекса, - отметил спикер Заксобрания. - Это одно из направлений обеспечения доступности медицинской помощи и образования в сельских территориях.

Так, на строительство нового общежития в Усть-Ордынском в бюджете предусмотрен 331 миллион рублей. Здание на 120 мест сдадут через два года. В нем предусмотрят актовый зал, библиотеку, буфет, спортзал. Комфортно проживать здесь смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря дополнительным средствам капремонт в общежитии Иркутского педколледжа проведут за два года. Уже объявлен конкурс по выбору подрядчика. Всего в здании проживают 410 студентов, однако мест для всех нуждающихся не хватает.

В следующем году начнут капитально ремонтировать общежитие ПУ-58 в поселке Юрты, где обучают будущих поваров-кондитеров, слесарей, трактористов-машинистов, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей.

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