ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%

Российские заемщики увеличили спрос на жилищные кредиты после улучшения условий в конце июля. За последние две недели ВТБ получил свыше 46 тысяч заявок на ипотеку, что более, чем на 40% превысило результат предыдущих двух недель. Рост клиентской активности фиксируется как в рамках собственных программам банка, так и с господдержкой.

"Поэтапное смягчение политики ЦБ РФ позволило существенно улучшить условия кредитования и избежать длительной стагнации рынка. Сегодня ставки по ипотеке вернулись к показателям лета 2019 года. На этом фоне мы фиксируем увеличение спроса населения на жилищные кредиты, даже несмотря на разгар сезона отпусков. В первую очередь, растет интерес к собственныv программам банка – по ним среднедневное количество заявок за последние две недели увеличилось более, чем на треть и составило порядка 2,5 тысячи. Безусловно, после корректировки ставок часть клиентов переоформили ранее полученные одобрения на новых условиях. Однако корректировка тарифов стала стимулом вернуться к прежним планам и для тех заемщиков, которые были вынуждены отложить вопрос решения квартирного вопроса весной," - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что несмотря на рост клиентской активности, ситуация в сфере жилищного кредитования пока остается непростой. «За последний квартал условия по ипотеке существенно улучшились, но, тем не менее, пока не вернулись к своему историческому минимуму середины 2021 года. Активное восстановление спроса пока по-прежнему сдерживают цены на недвижимость, которые не откатились после роста весной. Поэтому, по нашим прогнозам, в этом году рынок не сможет показать результата, сопоставимого с уровнем продаж прошлого года", - добавил Евгений Дячкин.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях.