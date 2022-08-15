Рассказываем, по каким адресам пройдут отключения горячей воды в Иркутске 16 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения горячей воды в Иркутске 16 августа ожидаются в трех районах города. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. Об этом сообщают в социальных сетях Теплосетей Иркутска.

Отключения горячей воды в Иркутске 16 августа: адреса

- В Правобережном проведем ремонт тепловой сети по улице Марата, 12. В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Кайской, 33 и в микрорайоне Приморский, 25, - говорится в сообщении. - В Ленинском округе проведем ремонт оборудования в тепловой камере и тепловой сети по улице Розы Люксембург, 227.

КОНКРЕТНО

Отключения пройдут в трех районах города.

Отключения горячей воды в Иркутске 16 августа: сроки

Отключения горячей воды в Иркутске 16 сентября во всех районах начнется в 9:00. Самое длительное из них - 10 часов, самое кратковременное - 6.

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