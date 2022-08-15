Без вести пропавшего 73-летнего грибника два дня разыскивают в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

73-летнего грибника продолжают разыскивать в тайге под Братском. 13 августа Николай Пугачев вместе со своей собакой ушел в лес из СНТ «Восход», расположенного в 36 километрах от федеральной трассы «Вилюй», а спустя сутки пес вернулся домой без своего хозяина. Пропажу мужчины заметила его дочь, она и обратилась в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На поиски за 73-летнего мужчины ориентированы силы полиции, МЧС, спасателей и волонтеров. Больше двух десятков человек прочесывают территорию лесного массива и окрестности ближайших населенных пунктов, - рассказали в ведомстве.

Сибиряков просят помочь в поисках Николай Пугачева. Тех, кто мог видеть пенсионера, просят позвонить по официальным телефонам ведомства.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост около 170 см, среднего телосложения. Был одет в черную кепку, серую рубашку, темно-синюю куртку с оранжевыми вставками на груди, синие штаны, черные резиновые сапоги.

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