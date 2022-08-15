Стало известно, по каким адресам пройдет отключение электричества в Иркутске 16 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение электричества в Иркутске 16 августа запланировано в Правобережном, Свердловском, Октябрьском и Ленинском районах. Это связано с плановыми работами на сетях. Света в домах не будет до 8 часов. При этом по некоторым адресам, неудобства не продлятся больше получаса. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - говорят специалисты. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение электричества в Иркутске 16 августа будет компенсировано надежной работой сетей на долгие годы.

Отключение электричества в Иркутске 16 августа: адреса

Актуальные адреса

Актуальные сроки

Где-то света не будет около 30 минут

Самое длительное отключение продлится 8 часов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ