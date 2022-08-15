Экс-заместителя главы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии осудили за дачу взятки Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия за дачу взятки в крупном размере. В январе и феврале 2020 года мужчина лично передал своему начальнику, главе ведомства, 400 тысяч рублей за покровительство на службе. За гонорар тот обещал закрыть глаза на то, что его подчиненные получают взятки от экспортеров древесины. Экс-сотрудники Россельхознадзора нелегально выдавали "клиентам" фитосанитарные и карантинные сертификаты. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 4 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителей власти на срок 5 лет, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что руководителя Управления Россельхознадзора за получение взятки ранее суд приговорил к 3 года исправительной колонии строго режима и штрафу 1,2 миллиона рублей.

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