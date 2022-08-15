Фонд ковид-коек расширили в Иркутской области за счет госпиталя ветеранов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области количество мест для пациентов с коронавирусом увеличили до 900 коек. 185 из них выделили из фонда госпиталя ветеранов 15 августа. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- Поскольку в зоне риска по прежнему люди старшего поколения, было принято решение с сегодняшнего дня развернуть койки в госпитале ветеранов, - объяснил и.о. главы ведомства Алексей Шелехов.

Сейчас в больницах Иркутской области находятся более 500 пациентов с коронавирусом - их госпитализировали из-за серьезных симптомов и поместили под круглосуточное наблюдение врачей. Еще более 3 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении.

В правительстве региона заверили, что лекарства есть, а для паники нет никаких оснований.

Напомним, за последние сутки врачи Иркутской области зафиксировали 486 новых случаев COVID-19. Уровень заболеваемости неуклонно растет с конца июня.

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