Осуждены двое жителей Бурятии до смерти избившие пенсионера на детской площадке. Фото: СУ СК России по Бурятии.

В Улан-Удэ приговор суда услышали двое местных жителей 18 и 28 лет, которые в апреле этого года до смерти забили пенсионера. Трагедия произошла на детской площадке во дворе жилого дома. Приятели сидели и выпивали на скамейке. Вечером к ним присоединился прохожий пенсионер и его знакомая. Охмелев от алкоголя, компания поссорилась. Молодые люди вдвоем накинулись на пожилого мужчину и начали его жестоко избивать ногами и руками по голове. После избиения они убежали.

- От полученных травм мужчина вскоре скончался. – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Утром его тело нашли прохожие. Сообщников, избивших пенсионера, нашли по горячим следам.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть» один из обвиняемых был приговорен к 9 годам заключения, второй – к 8,5 годам. Отбывать наказание криминальный дуэт будет в колонии строгого режима.