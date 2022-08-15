Кран опрокинулся в обрыв на трассе в Бодайбинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла 15 августа в Бодайбинском районе Иркутской области. На 26 километре трассы Бодайбо-Кропоткин 59-летний водитель за рулем автокрана «КАТО» не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся в обрыв.

- С различными травмами мужчину доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полицейские выясняют все подробности этой аварии. Дорожные инспекторы в очередной раз призывают водителей грузовых и легковых автомобилей соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах

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