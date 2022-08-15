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Спорт15 августа 2022 14:53

«Байкал-Энергия» крупно обыграла красноярский «Енисей» в первом матче Кубка России

Иркутяне впервые за 11 лет победили в Красноярске
Александр АРТЕМЬЕВ
«Байкал-Энергия» обыграла красноярский «Енисей» в первом матче Кубка России

«Байкал-Энергия» обыграла красноярский «Енисей» в первом матче Кубка России

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» удачно стартовали в Кубке России. Розыгрыш старейшего турнира страны начался в Красноярске. В первом матче наши парни обыграли хозяев льда «Енисей» со счетом 6:2. В составе иркутян три мяча на свой счет записал Артем Бондаренко. тем самым форвард оформил хет-трик. По одному разу отличились Александр Антипов, Богдан Павенский и Тимофей Безносов. Интересно, что все эти хоккеисты пополнили состав клуба в это межсезонье.

- Наша команда победила в Красноярске впервые за 11 лет, - сообщили после победного матча в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Следующий матч на Кубке России «Байкал-Энергия» проведет 16 августа. Соперник – новичок Суперлиги клуб «Кировец» из Уфы. Затем, 17 августа иркутяне скрестят клюшки с хабаровским "СКА-Нефтяником".