Дожди ожидаются в Иркутске 16 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 августа ожидается с переменной облачностью и осадками. Временами в городе будет идти слабый дождь. Об этом предупреждают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 16 августа: днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное – 718 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 16 августа также обещает дожди – на севере Приангарья, а также в Чунском, Тайшетском районах прольются местами кратковременные, местами – сильные дожди.

В остальных районах местами возможны грозы. Порывы ветра днем во вторник могут достигать 15-20 м/с, а столбики уличных термометров поднимутся лишь до +17…+22, при облачной погоде будет и того меньше – только +10…+15.

Также специалисты предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности в лесах в западных и южных районах региона.

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