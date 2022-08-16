Инспекторы ГИБДД проведут рейды «Внимание-пешеход» в Иркутске 16-17 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья 16 и 17 августа пройдут профилактические рейды «Внимание-пешеход». Проверки будут проводиться и в отношении водителей, и в отношении переходящих дорогу сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Проверим, как в областном центре соблюдают автомобилисты правила проезда пешеходных переходов – выполняют ли требования остановки перед «зеброй» и пропуска горожан, переходящих дорогу, - говорят инспекторы.

Стоит напомнить, что нарушение данного ПДД грозит штрафом – от полутора до 2000 рублей. Отметим, что проверять станут не только автомобилистов. Полицейские будут смотреть, как сами пешеходы, переходят дорогу. За переход в неположенном месте сибирякам также грозит штраф.

- Его размер 500 рублей, - говорят в полиции.

Читайте также:

Двух школьниц эвакуировали с небольшого острова в Ангарске. Течением их подругу унесло вниз по реке Китой (подробности)

Бывших медиков осудили за кражу 2,5 млн рублей у пациентов психдиспансера в Братске. Им назначили от 2,5 до 4 лет колонии общего режима (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08