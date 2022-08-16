Житель Братска украл из привокзального буфета 105 000 рублей и перфоратор. Фото: ВСЛУ МВД РФ на транспорте

Из буфета на ж/д вокзале в Братске украли 105 тысяч рублей, сумку с медицинскими приборами и перфоратор. С такой бедой к полицейским накануне обратилась 66-летняя женщина, она рассказала, что общий ущерб от пропажи – почти 114 000 рублей. По горячим следам преступника удалось найти. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Личность подозреваемого установлена, задержан 39-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Братска, - говорят в транспортной полиции. – Он во всем признался и рассказал, как проник в буфет: взломал навесной замок.

Увы, деньги задержанный уже успел потратить, сумку выбросить. У подозреваемого удалось изъять перфоратор. Инструмент будет возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину». Братчанина заключили под стражу на время расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08