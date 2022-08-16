31 населенный пункт остался без света из-за аварии на сетях в Иркутской области Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В нескольких районах Приангарья из-за прохождения грозового фронта, порывы ветра при котором достигали 24 м/с, произошло аварийное отключение электричества. Света нет в 31 населенном пункте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В этих населенных пунктах проживают более 15 тысяч человек, - говорят спасатели. – Отключения произошли в Зиминском, Осинском, Нукутском, Заларинском и Черемховском районах.

Сейчас несколько десятков человек трудятся над устранением неисправностей. На обследование электрических сетей отправлены 38 бригад специалистов на 38 спецмашинах. Всего в ликвидации аварии участвуют 76 сибиряков.

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