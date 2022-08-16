Братчанин украл у пенсионерки 150 тысяч рублей, чтобы купить два смартфона Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Братчанка собиралась на день рождения к внуку и в мебельный магазин, поэтому взяла с собой крупную сумму – более 150 тысяч рублей. Сумку с этими деньгами и выхватил грабитель у 60-летней женщины 12 августа у торгового центра в Братске. Подозреваемого удалось оперативно задержать, однако, он уже успел потратить больше половины суммы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Задержали его в течение получаса, - рассказывают полицейские. – Он был в нескольких дворах от места происшествия, изъять у него получилось более 70 тысяч рублей.

Куда дел остальные деньги? По словам ранее судимого мужчины, он успел купить на них два смартфона. Свою вину 38-летний братчанин признал полностью и раскаялся. Однако, это не освобождает его от ответственности. Предстать перед судом придется. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сибиряку грозит до четырех лет колонии.

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