Предпроектирование нового здания детской областной больницы в Иркутске начнут в этом году. Фото: правительство Иркутской области.

В этом году начнут разрабатывать предпроектную документацию нового здания Иркутской областной детской больницы. Деньги на это направлены из региональной казны.

- Мы предоставили предложения федеральному центру, в том числе и Совету Федерации, по строительству новой детской областной клинической больницы. Начало уже положено, - подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев, посетив медучреждение. - Встречался с Михаилом Мурашко, договорились, что Минздрав России также поддержит нас.

Это будет не просто стационар на 395 коек, а целый медкомплекс, где даже собираются обучать будущих врачей-педиатров. Пока что больница занимает два здания, но условия для лечения довольно стесненные.

- В одной палате мы вынуждены размещать по семь-восемь детей. Многие лежат в стационаре с родителями. Разместить дополнительное спальное место бывает трудно, - рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. - Очень благодарны губернатору за помощь и надеемся, что скоро медицинская помощь будет оказываться в современном здании.

Добавим, что сейчас на территории медучреждения строят визит-центр и благоустраивают парк с деревьями, кустарниками и цветами, распространенными в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, здесь планируют создать площадку для концертов и детских праздников.